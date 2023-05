Le panier du 20h : des prix enfin stables

Vous connaissez la recette, mêmes hypermarchés, même produits. C’est notre cinquième panier TF1 mais cette fois bonne nouvelle, les prix se stabilisent. Sur l’ensemble de nos produits, seuls deux ont augmenté : le sucre, plus quatre centimes et l’huile d’olive, avec une hausse spectaculaire de 84 centimes. En cause, la sécheresse et une baisse de production. L’huile d’olive et le sucre font passer notre facture de 57,60 euros à 58,48 euros. Rien à voir avec le mois dernier, souvenez-vous. Plusieurs produits avaient beaucoup augmenté. Alors pour vous, c’est pré-stable, difficile de les remarquer. Pourtant, ils ont enfin cessé de grimper. Comment l’expliquer après plusieurs mois de hausse continue ? Selon Emily Mayer, experte de la consommation de l'institut Circana, “l’inflation, elle a des conséquences très fortes sur la consommation des Français, les quantités achetées diminuent énormément. Il y a une volonté des acteurs de la distribution de modérer les hausses de prix pour modérer aussi la baisse de la consommation.” Si les prix se stabilisent, ils restent très élevés par rapport à l’année dernière. Pour espérer une baisse, il faudra attendre le mois de septembre. TF1 | Reportage G. Bertrand, F. Moncelle, G. Vuitton