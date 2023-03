"Le panier du 20H": quel effet sur les prix en mars ?

Nous avons notre liste de quinze produits. Nous allons dans le même supermarché pour voir comment les prix ont évolué pour "notre panier TF1". Y aura-t-il des hausses, des baisses ? Laissons durer un peu le suspens et revenons un mois en arrière, début février. Pour ce mois, notre panier coûtait 55,60 euros. Aujourd'hui, nous avons constaté que dans les rayons, le prix de nombreux produits n'a pas bougé. C'est le cas pour le sucre en poudre, le jus d'orange, le beurre, le gel douche. Au total, sur quinze produits, neuf s'achètent au même prix. Mais le prix de la viande, du poisson ainsi que celui des produits cosmétiques ont augmenté. Dans notre panier, la palme de la plus forte augmentation revient au pack de lait, avec 0,84 centime d'euro en plus. Pour la conserve de lentilles, la hausse est de 0,19 centime. La dernière augmentation notable concerne le paquet de pâtes. Pour la première fois, il passe la barre d'un euro. Au total, notre panier nous a coûté 56,28 euros. Mais grâce à deux promotions, nous ne payons que 54,48 euros, soit un peu plus d'un euro économisé en un mois. Cette baisse ne va pas pourtant durer. Les négociations entre les distributeurs et les industriels ont acté des hausses pour à peu près tout. Comme l'explique Emily Mayer, directrice des études chez Circana. Rendez-vous donc dans un mois pour une même liste de courses et dans le même supermarché. TF1 | Reportage C. Diwo, H. Massiot, P. Lormant