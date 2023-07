Le panier TF1 : enfin des baisses de prix ?

Cela fait six mois que nous scrutons à la loupe quinze produits du quotidien et autant de prix dont la plupart ont augmenté. En janvier, cela a coûté 55 euros et 82 centimes. En juin, la facture est passée à 59 euros et 60 centimes, soit près de quatre euros de plus sur notre ticket de caisse. La tendance va-t-elle s'inverser en ce début d'été ? Pour le savoir, avec la même liste de courses et dans le même magasin, le premier constat est que les prix ont bel et bien arrêté de grimper. Sur quinze produits, onze sont stables d'un mois sur l'autre. Il y a même des bonnes surprises, comme le pack de lait qui a baissé de 84 centimes grâce à une promotion. Le prix des œufs aussi a diminué d’un centime. Il ne faut pas se réjouir très vite, car le sucre a encore augmenté de six centimes. C'est même 28 centimes de plus pour le jus d'orange. Une fois nos courses payées, le verdict est le suivant : ce mois de juillet, nos quinze produits nous auront coûté 59 euros et 9 centimes. C'est 51 centimes de moins que le mois dernier. Un ticket en baisse sur un mois, mais qu’en est-il du prix par rapport à janvier ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, O. Stammbach