Le Pape à Marseille : la ferveur du Vélodrome

Depuis le virage nord du stade du Vélodrome, celui des supporters de l'Olympique de Marseille, le Pape François a célébré une messe que les Marseillais n'oublieront pas. Il a été accueilli par le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et 60 000 fidèles. Devant le président de la République et le ministre de l'Intérieur, le Pape François a glissé dans son homélie pontificale un message politique. Quelques heures plus tôt, les Marseillais, à leur balcon, ont pu apercevoir le Saint-Père, lors de son trajet d'une dizaine de minutes en papamobile sur le Prado. Il a été souriant, à peine incommodé par le mistral qui soufflait, ce 23 septembre à Marseille. Pendant ce temps-là, la foule s'est approchée du Vélodrome. Les scouts, de plusieurs milliers, s'apprêtaient à envahir le stade, sous l'œil médusé des supporters de l'OM. À l'intérieur, les visiteurs sont immédiatement sollicités, sur le plan financier. La messe aurait coûté 800 000 euros. Six cents points de communions et 70 000 hosties ont été distribués. Le Pape a pris le temps de saluer la foule et même de bénir un nouveau-né, encore une façon de montrer sa proximité avec les Marseillais. TF1 | Reportage J. de Francqueville, L. Adda, A. Ponsar