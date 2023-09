Le pape à Marseille : sauver les migrants, "un devoir d'humanité"

Au pied de Notre-Dame de la Garde, surplombant la Méditerranée, le pape François a adressé un message à Marseille et à la France. "On nous résignait à voir des êtres humains traités comme une monnaie d'échange, emprisonnés et torturés de manière atroce. Le Saint-Père a choisi la cité phocéenne, précisément, pour évoquer la question migratoire. Un thème au centre de ses préoccupations. Les prêtres et les associations marseillaises présentes, dans l'après-midi du 22 septembre, y ont été sensibles. A son atterrissage à l'aéroport de Marseille, le pape a été accueilli par la Première ministre Élisabeth Borne. Immédiatement après, il s'est rendu à la basilique Notre-Dame de la Garde, l'église emblématique de Marseille, accueilli par le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de la ville. Et comme l'aurait fait un pieu marseillais, il a prié la Bonne mère. En contrebas de la basilique, hors du dispositif de sécurité, les Marseillais nous ont fait part de leur fierté d'accueillir le Saint-Père. Demain, ils pourront espérer l'apercevoir, lors de son trajet vers le vélodrome en papamobile. TF1 | Reportage J de Franqueville, S. Bougriou, A. Ponsar