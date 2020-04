Le parcours des masques depuis la Chine jusqu'à la France

Depuis plusieurs jours, des avions-cargos chargés de millions de masques arrivent dans l'Hexagone depuis la Chine. Commandés par nos régions, ces dispositifs de protection sont confiés aux maires. Ces derniers sont chargés de les distribuer aux personnels soignants, aux professions libérales, mais aussi aux personnes en contact avec la population. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.