Le parcours exceptionnel du comédien et metteur en scène Robert Hossein, mort à l'âge de 93 ans

Pour le grand public, il restera Geoffrey de Peyrac dans la série "Angélique, Marquise des anges", aux côtés de Michèle Mercier. Tour à tour, flic ou gangster, charmeur ou salaud, il a joué dans 120 films. Mais jouer ne suffit pas. Il veut mettre en scène. C'est au théâtre qu'il s'exprimera le mieux. Un théâtre populaire où l'on découvre ses fresques sur Jésus au palais des sports, ou Ben-Hur au Stade de France. Robert Hossein voulait vivre sur scène la même sensation qu'au cinéma. "C'est quand même de la folie de mettre six chars de quatre chevaux (...) Ça ne me plaît pas, ça me passionne", nous confiait-il. Pour son spectacle "Je m'appelais Marie-Antoinette", il a demandé aux spectateurs de voter ou pas la mise à mort de la reine. Converti au catholicisme à 46 ans, il devient mystique et parle de sa foi. Dans une interview donnée il y a deux ans, le comédien a déclaré : "Malgré la bonne volonté de certains, en ce moment les choses sont toujours difficiles dans le monde. Il faudrait tout de même avoir un moment de répit et d'espoir. C'est l'espoir qui nous fait vivre". Robert Hossein s'est éteint à l'âge de 93 ans, emporté par le coronavirus.