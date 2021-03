Le Pas-de-Calais confiné le week-end : les habitants entre incompréhension et résignation

Dans les rues de Béthune, nous avons croisé une mère avec son fils, venu la voir pour les vacances. Mais le séjour sera écourté à cause du confinement. Une crève-coeur même s'ils comprennent la situation. "Ça se comprend. On l'accepte malgré nous. On nous fait tellement peur avec tout qu'on n'ose plus y croire. On baisse la tête, on obéit, puis voilà", s'est exprimée la dame. "Ça commence à devenir long. On n'a pas de visibilité ni de recul sur ce qu'ils disent et ce qui va se passer", a ajouté le jeune homme. Le confinement débutera à 8 heures samedi matin. Certains auraient préféré qu'il soit plus strict et plus large. "Pour moi, ce serait plutôt une mesure directe, ensemble, pour être tranquille par la suite, que faire petit à petit et ne pas s'y retrouver", a déclaré une jeune femme. Deux travailleurs que nous avons rencontrés, eux, sont en colère. Ils considèrent que le peu de vie sociale qui leur reste est sacrifié. "Métro, boulot, dodo... Ce n'est pas évident ça. Il faut qu'on vive quand même", a réagi l'un d'eux. Dans le bassin minier à Liévin, le patron d'une concession automobile, le Groupe Lempereur, est circonspect. Il ne comprend pas pourquoi seul le Pas-de-Calais est confiné, et pas le Nord aussi. "C'est que je suis à la fois présent pour 80% de mes affaires dans le Pas-de-Calais, mais aussi 20% dans le Nord. Ça veut dire aujourd'hui que je peux travailler à Douai, mais je ne peux pas travailler à Arras", s'est-il exprimé.