Le passage d'un paquebot cause des dégâts en bord de Garonne

Un "tsunami", c'est ainsi qu'une habitante de Saint-Louis-de-Montferrand a décrit la vague provoquée par le Seven Seas Splendor, un colosse de 55 000 tonnes sur 223 mètres de long. Après avoir quitté Bordeaux, le paquebot passe devant la maison de Louise ; la vague, qui le suit, détruit son garage et sa terrasse. La senior et son mari étaient assis sur le canapé, à l'intérieur de la maison, la vague est arrivée. Heureusement, la baie vitrée était fermée. L'eau a aussi arraché des panneaux de signalisation, déplacé des pierres et des souches d'arbre. Plus de 70 personnes sont mobilisées pour nettoyer les routes de la commune. La ville a déjà connu ce phénomène en 2016, lors du passage du paquebot Crystal Symphony, qui se serait ensuite excusé. "Normalement, ils doivent mettre la puissance un plus loin, est-ce qu'ils l'ont mise trop tôt ?", s'interroge Josiane Zambon, maire (PS)de la commune. Chaque année, 900 bateaux cargo ou de croisière passent près de ces berges chaque année. Selon les autorités du port, plusieurs facteurs peuvent expliquer cet incident. En attendant les conclusions de l'enquête, le paquebot devrait être de retour en Gironde dès le week-end prochain. TF1 | Reportage Y. Chambon, C.Arfel