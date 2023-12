Le Perche : le bain de nature

Le Perche signifie "la forêt au grand arbre", selon l'une des origines du mot. Nous avons tenté de l’explorer du nord au sud, par tous les moyens, à vélo, en voiture, à pied, et même à cheval. Mais la forêt est bien trop vaste, elle recouvre un cinquième du territoire du Perche. Pour les cavalières du centre équestre “Tous à cheval”, c’est l'endroit rêvé pour profiter des dernières couleurs d’automne. Emmeline Cartron, propriétaire, dirige des Percherons. Ils servaient à tirer des diligences ou à travailler dans les champs. C’est la race de chevaux de trait français la plus connue au monde. Aujourd'hui, ils sont de nouveau cherchés. Il est grand et imposant comme l’autre symbole de ce parc naturel régional. Il s’agit du chêne. La plupart sont centenaires et celui que nous apercevons à l'image, a 350 ans et plus de 4,5 mètres de circonférence. Au pied de ces vieux arbres, on retrouve d'autres richesses pour une passionnée de mycologie. Au moins 500 espèces de champignons poussent dans ce lieu. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Y. Hovine, D. Bordier, M.H. Astraudo