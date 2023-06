Le permis de conduire dès 17 ans

Il y aura bientôt des conducteurs plus jeunes sur nos routes. Pour quelques automobilistes que nous avons interviewés, c’est une bonne nouvelle. Avoir le permis dès 17 ans, c’est un moyen pour le gouvernement de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes. Pourtant, l’annonce de la Première ministre ne convainc pas tous les jeunes. Charlotte, 19 ans, passe son permis en formation accélérée. Même si elle avait pu, elle ne l’aurait pas fait plus jeune. Le permis à 17 ans, c’est prématuré, pour sa monitrice. Dans son auto-école, l'annonce du gouvernement interroge. Pour beaucoup de professionnels, avancer l’âge du permis de conduire risque de mettre en danger les jeunes. Ils réclament davantage de mesures de prévention. “Dans une situation où les jeunes, 18-24 ans, ont un risque deux fois plus élevé d’accident grave sur les routes en France, je pense que la priorité, elle, est vraiment à créer les conditions pour plus protéger ces jeunes”, a expliqué Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre les violences routières. Achat d’un véhicule, assurance, responsabilité… Les textes devront préciser le cadre légal pour ces conducteurs mineurs. TF1 | Reportage E. Payro, F. Moncelle, B. Rey