"Le Petit Prince" s'envole pour Paris pour la première fois

Prêtes à être accrochées, voilà comment les pages du manuscrit ont voyagé. Ils sont déjà encadrés et sous verre pour un minimum de manipulations, mais sans tromper l'œil averti d'Anne Monnier, commissaire de l'exposition "A la rencontre du Petit Prince", qui rêve de cette présentation depuis deux ans. Tâche de café, papier froissé, ... Tout a valeur de trésor sur les manuscrits. Comme si nous repartions à la découverte du Petit Prince, avec ses aquarelles préparatoires, ses textes au crayon à papier, tout juste arrivés des États-Unis pour la première fois de leur histoire. La commissaire de l'exposition explique que sur les dessins américains que "le Petit Prince a un visage un peu différent, plus contrarié. Il est beaucoup plus souriant dans le livre". En outre, la révélation de l'exposition c'est que Le Petit Prince a été écrit à New York. En effet, c'est dans la ville américaine qu'Antoine de Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince et là-bas aussi qu'il a été publié en 1943, trois ans avant sa sortie française. Ses écrits originaux y sont donc restés. Près de 170 pages détenues par la Morgan Library depuis la fin des années 60. Les trente pages du manuscrit ayant reçu l'autorisation de voyager sont parties dans des caisses rouges sur-mesure qu'aucun assureur n'a voulu laisser filmer de près. Mais elles ont été documentées tout du long par un homme, le capitaine Buffet. Ce pilote Air France a pu observer le chargement de son avion pour le vol de New York-Paris dans un cockpit décoré en conséquence. Et à l'arrivée, des agents de piste étaient tout aussi fiers de s'être vu confier le précieux chargement de l'écrivain aviateur. T F1 | Reportage F. Leenknegt, J.F. Drouillet.