"Le pic de l'épidémie est derrière nous", assure Jérôme Salomon

Les interventions du directeur général de la Santé Jérôme Salomon sont rares depuis quelques semaines. Et les mots qu'il prononce pèsent. Il a annoncé ce mardi que le pic de la seconde vague a été atteint. Ce soir, le cap des deux millions de cas covid a été franchi dans l'Hexagone. Malgré tout, le directeur général de la Santé se veut optimiste. "Bonne nouvelle ! l'épidémie ralentie au moins sur les indicateurs précoces que sont les nouveaux cas. Mais la pression épidémique reste très élevée", a-t-il précisé dans un extrait de son intervention. Car en effet, 33 500 personnes sont hospitalisées, dont 4 854 en réanimation. Des chiffres toujours importants, mais qui devraient baisser dans les prochains jours. Cette décroissance, Dr Xavier Pothet, médecin généraliste à Vanves dans les Hauts-de-Seine, la ressent déjà au quotidien dans son cabinet. "Actuellement, on observe un net ralentissement. C'est quelque chose qu'on observe à peu près depuis une dizaine de jours. On a vraiment un nombre de cas qui a chuté à la fois en présentielle, c'est que les gens viennent moins dans le cabinet, et à la fois dans les demandes de téléconsultation ou de consultation téléphonique." Mais le virus continue de circuler. Ces dernières 24 heures, 437 personnes en sont décédées. Tous s'accordent à dire que le confinement doit être le plus long possible au risque d'être confronté à une nouvelle résurgence de l'épidémie dans les prochains mois.