Le Pic Saint-Loup : une beauté vertigineuse

Et si le meilleur moyen d’admirer cette montagne fascinante est de se hisser en haut de ses 658 mètres d’altitude, c'était de se prendre pour un oiseau ? Voler sans moteur, sans bruit, tournoyer au-dessus du Pic Saint-Loup en planeur ? À condition d’avoir le vertige et découvrir le paysage à perte de vue, jusqu’aux Cévennes. Grâce à ce relief, toutes les conditions sont réunies pour faire de ce lieu le terrain de jeu des planeurs. Une famille a dû transpirer un peu pour arriver à pied au sommet. Après une heure et quart de randonné, place au pique-nique avec vue à 360 degrés. Le chemin est accessible, mais tout en montée, 364 mètres de dénivelé sur trois kilomètres. L’ascension est un incontournable de la région. Chaque année, 130 000 marcheurs viennent arpenter et lustrer les pierres du Pic Saint-Loup. Une petite dizaine de week-ends par année, la fréquentation explose. Avec le beau temps, ce petit sentier peut se transformer en autoroute, et le site n’est pas toujours respecté. Une barrière en bois sert à mettre les randonneurs dans le droit chemin. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V. Molinier, L. Garcia