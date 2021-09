Le piéton, roi des centres-villes

À 17 heures, une rue nantaise n'est plus accessible en voiture. Le restaurateur peut installer sa terrasse sur la route. Il peut accueillir deux fois plus de clients. À Nantes, neuf rues sont devenues piétonnes 24 heures sur 24, cinq le sont partiellement. Les riverains du centre-ville sont ravis. Depuis, 30% des passants déclarent venir plus souvent dans ces quartiers, de quoi faire changer d'avis les commerçants. Après les confinements, la ville a souhaité étendre la surface des terrasses, mais aussi répondre à une nouvelle demande. "On a beaucoup de personnes qui sont mises au vélo au moment du confinement. On a aussi beaucoup de personnes qui sont mises à marcher pour aller au travail ou pour rentrer chez eux" , explique Teddy Robert, président des commerçants plein centre à Nantes (Loire-Atlantique). D'ici à 2030, la ville souhaite qu'un déplacement sur trois soit à pied. Une logistique que doit gérer, par exemple, Alex Grevet, livreur pour les restaurateurs. La piétonnisation change la géographie de la ville, une transformation visible de jour en jour.