Le plan d'aide du gouvernement pour relancer le tourisme

Les entreprises touristiques sont actuellement fermées à 99%. Le Premier ministre a annoncé ce jeudi une aide de 18 milliards d'euros aux professionnels du secteur. On pourra également acheter dès demain un billet de train pour cet été. Le gouvernement n'imposera plus de rester à 100 kilomètres de son domicile. Et tous les acteurs du tourisme vont suivre un protocole sanitaire spécifique à chaque métier.