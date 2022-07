Le plan de bataille contre les méga feux

Les secours doivent encore faire face à deux feux distincts : ceux de Landiras et de La Teste-de-Buch, encore indomptables. En venir à bout prendra du temps. D'ici là, la priorité est très claire pour le commandant des opérations. C'est d'empêcher l'extension à ce qu'il a appelé un "océan vert". Il s'agit de la forêt des Landes, qui fait plus d'un million d'hectares. Tout d'abord, en cloisonnant. Par exemple, en élargissant le pare-feu de Peyroutas. C'est une bande sans végétation, portée à cinq kilomètres de long et 40 mètres de large, pour couper la progression des flammes vers le Sud. Ces corridors sont ouverts notamment par les militaires de la Sécurité civile de Nogent-le-Rotrou. Nous avons pu les accompagner dans leurs travaux en exclusivité au plus près des foyers. La spécialité de ces hommes, sollicités en cas de crise majeure, est contrainte cette fois à l'abattage de nombreux arbres, y compris ceux qui ont déjà brûlé qu'on croirait à tort inoffensifs. L'autre technique déployée dès le deuxième jour de l'incendie, c'est le feu tactique ou contre-feu. Il s'agit d'une approche audacieuse, maîtrisée par seulement 150 pompiers en France. Privé de végétation, donc de combustible, le feu s’affaiblit et devient un adversaire à la portée des pompiers au sol et dans les airs, avec l'emploi massif de produits retardants. Dernière source d'optimisme : la météorologie. Les prévisions annoncent dans les prochaines heures une baisse des températures, un vent d'Ouest plus humide et peut être de la pluie mardi 19 juillet 2022. TF1 | Reportage O. Santicchi, M. Debut, G. Aguerre