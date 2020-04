Le plan de sauvetage du gouvernement pour les entreprises en difficulté

Le plan d'urgence économique du gouvernement est porté à 110 milliards d'euros. Les mesures dévoilées ce mercredi 15 avril représentent 32 milliards supplémentaires par rapport à la version annoncée le 17 mars dernier. Le fonds de solidarité a été renforcé. Il passe de un à sept milliards d'euros pour les petites entreprises et les indépendants. Désormais, les artistes-auteurs, les TPE en redressement, les agriculteurs et les auto-entrepreneurs y ont aussi droit. Pour les entreprises menacées de faillite, l'aide d'urgence est augmentée. Elle passe de 2 000 à 5 000 euros. Un système d'avances remboursables sera mis en place pour financer les PME qui n'arrivent pas à obtenir un prêt bancaire garanti par l'Etat. Enfin, un fonds de soutien d'un milliard d'euros a été créé pour les PME de plus de 250 salariés.