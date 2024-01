Le plus grand troupeau de girafes d'Afrique est ... en France !

On pourrait se croire en pleine savane africaine, mais c'est dans une carrière de tuffeau du Maine-et-Loire que se trouve le plus grand troupeau du monde de girafes d'Afrique centrale, en captivité. S'il est devenu le premier troupeau de girafes dites Kordofan, c'est grâce aux naissances de cinq girafons en trois mois. Le directeur du parc, François Gay, est rassuré. La nouvelle génération de girafes assure un avenir à la sous-espèce, en danger critique d'extinction. "Elles subissent tous les conflits humains qui ont eu lieu au Sud du Tchad, donc de pouvoir conforter cette population dans les parcs zoologiques au monde, c'est important", lance-t-il. Alors dans les coulisses du zoo, les soigneurs ont du travail. Le zoo ne pourra pas garder ce troupeau, il faudra bientôt séparer le mâle des petits. Élodie Flautre, responsable animalière du zoo, nous explique qu'on a tout le troupeau pour environ un an et demi. Pour éviter tout problème de consanguinité, les petits partiront dans d'autres parcs. D'ici là, les visiteurs pourront voir ce joli troupeau grandir. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel