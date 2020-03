Le point sur la propagation du coronavirus dans le monde

La Chine, où le virus est apparu, reste de loin le pays le plus touché avec 2 900 morts. Mais d'autres pays font face à une recrudescence parfois spectaculaire. C'est le cas notamment en Italie. Le pays vient de franchir la barre des 50 morts, avec 18 nouveaux décès aujourd'hui. Le Moyen-Orient n'est pas épargné. L'Arabie Saoudite vient de déclarer un premier cas de coronavirus. L'homme revient d'Iran, où les chiffres officiels annoncent 66 morts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.