Le point sur l'arrivée des neiges et pluies verglaçantes

La pluie est déjà arrivée sur le Finistère, sauf entre 20 heures et 23 heures, elle va arriver à l’intérieur des terres bretonnes et là, le problème, c’est que ce seront des pluies verglaçantes. Et puis on attend la neige en Normandie à partir de minuit. Elle va se décaler ensuite vers le bassin parisien, où elle devrait arriver vers 3 heures du matin. Attention parce que dans le sud du bassin parisien, celui risque fort d’être des pluies verglaçantes. Puis après, la neige va continuer son chemin, elle devrait arriver vers 6 heures du matin, sur la Champagne, mais aussi sur la Lorraine. Et là aussi, dans le sud du département, on risque d’avoir des pluies verglaçantes Et c’est à partir de 10 heures du matin qu’on attend les premiers flocons sur l’Alsace. Ce sont des chutes de neige relativement faibles, deux à cinq centimètres, voire dix, mais il se peut qu’il neige une bonne partie de la journée. TF1 | Plateau E. Dhéliat