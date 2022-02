Le policier suspecté d'avoir tué sa compagne à Paris s'est rendu

Arnaud B. a terminé sa cavale dans la maison familiale à 800 km de chez lui. Joint par téléphone, son père témoigne : "Quand il est arrivé le matin à 7 heures devant chez moi, je n'en revenais pas. Je l'ai serré dans mes bras et il m'a dit : 'Papa, je voulais venir te demander pardon, t'embrasser". Moi j'ai dit : 'je te pardonne, tu es mon fils, je t'aime'. Et après, à partir de là, il s'est rendu". Le 28 janvier dernier, le corps sans vie d'Amanda, la compagne du policier, a été retrouvé à son domicile parisien. Très vite, Arnaud B devient le suspect principal. L'homme de 29 ans est en fuite à bord de sa voiture avec son arme de service. Le 10 février, il retire 1 500 euros dans un distributeur de l'Oise. Son véhicule est finalement découvert le lendemain, abandonné sur un parking à Amiens. À l'intérieur, on retrouve l'arme de service et des munitions. Le gardien de la paix s'évapore de nouveau jusqu'à ce matin malgré la dizaine de policiers à ses trousses. Le profil du fugitif est inquiétant. Il est connu pour des violences conjugales sur une ancienne compagne. Un de ses anciens collègues décrit un homme colérique. "Il était très impulsif, il explosait pour des choses futiles et ça provoquait chez ses collègues une mécompréhension profonde". Arnaud B. devra s'expliquer désormais sur les circonstances de la mort de sa compagne, mais aussi sur ses 25 jours de cavale. Sa garde à vue peut durer jusqu'à jeudi matin. TF1 | Reportage R. Bey, B. Guénais, R. Maillochon, R. Réverdy, Y. Mathis, F. Miara, F. Marchand, S. Mourava, M. Neboth, O. Just; D. Riquois