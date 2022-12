Le port du masque : de retour dans les transports ?

Depuis quelques mois, le Covid semble être derrière nous. Dans les transports en commun, les masques se font rares. Suite à l’appel solennel d’Élisabeth Borne ce mardi après-midi, le débat est relancé à la sortie de la gare : "Si c’est pour protéger les personnes plus à risques, autant le faire" ; "On le fait pour nous et pour les autres aussi" ; "C’est un acte de citoyenneté de faire attention aux autres". Le chiffre du Covid augmente cet automne à cause du retour du froid et de l’humidité. Cette semaine, on a enregistré 42 000 cas positifs par jour en moyenne, soit une hausse de 32% par rapport à la semaine passée. À l'hôpital également, la situation devient préoccupante. Il y a chaque jour 83 admissions en soins critiques. Il s’agit d’une augmentation de 21% en une semaine. Pour certains médecins, le retour du masque dans les transports est indispensable. "Nous, les médecins, quand tout d’un coup, on nous dit que tout le monde peut enlever le masque, on n’a vraiment pas compris. On savait que ça allait recommencer", affirme le docteur Tura Milo. Actuellement, le masque est obligatoire dans seulement deux pays, l’Allemagne et l’Espagne. TF1 | Reportage J.P. Feret, A. Basar, G. Parrot