Le portable est-il devenu trop envahissant ?

Naviguer sur votre téléphone en attendant d'acheter votre éclair au chocolat, cela sera bientôt interdit, comme marcher le nez sur l'écran. Bienvenue dans la commune de Seine-et-Marne qui dit non au portable. Ce 3 février matin, les habitants de Seine-Port étaient appelés à dire oui ou non à une charte pour limiter l'usage des smartphones dans l'espace public. En tout, 20 % des électeurs se sont déplacés. Au dépouillement, ce fut serré : 54 % de Oui. C'est la première fois qu'une commune s'engage contre la surexposition aux écrans. Avec 2 000 habitants, nous n'assistons pas à ces scènes, plus communes des grandes villes. Voici ce que les sociologues, comme Clémence Prompsy, co-fondatrice de "Kidz et Family", appellent la "génération zombie". Elle marche sans regarder devant elle, mange en téléphonant, communique moins au sein de la famille. Pour sept parents sur dix, les écrans ont des répercussions négatives, selon une étude de la Fondation pour l'Enfance, publiée le 2 février 2024. Alors, et si comme bonne résolution, nous respections la journée internationale sans téléphone portable, ce mardi 6 février 2024. Hasard ou pas, c'est le jour de la Saint-Gaston. TF1 | Reportage Y. Hovine, C. Biet