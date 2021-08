Le Portugal et ses mystères

Nous avons commencé notre voyage par une chasse au trésor dans la forêt de Sintra, au nord du Portugal. Un mystère y est enfoui depuis plus d'un siècle. Certains parlent d'un puits, mais il n'apparaît sur aucune carte. Ce chef d'œuvre a été sculpté dans un gouffre creusé par l'érosion. Neuf étages souterrains à découvrir dans ses escaliers sombres et humides. Cette tour inversée est née de l'imagination de deux francs-maçons, Antonio Monteiro et Luigi Manini. Pour sortir de ce labyrinthe, nous avons suivi le bruit de l'eau. Il nous a mené vers une autre prouesse architecturale, dans le nord du pays. À Porto, on retrouve un pont dont les courbes de fer rappellent la Tour Eiffel. Comme la dame de fer, le pont Maria Pia a été créé par Gustave Eiffel. Il est le premier viaduc à enjamber le Douro pour faire passer le chemin de fer en 1877. Gustave Eiffel a transmis un style unique à ses élèves. L'un d'entre eux a construit un ascenseur au cœur de Lisbonne. Il offre l'une des plus belles vues de la capitale portugaise. Nous avons continué notre voyage en allant à la rencontre de pêcheurs de l'extrême. Ils défient la loi de la gravité pour chasser le trésor des falaises de la pointe sud du Portugal, en Algarve. Découvrez la suite de notre périple dans la vidéo associée à cet écrit.