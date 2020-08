Le prix des masques devrait baisser à la rentrée

Le masque est devenu l'un des produits les plus vendus dans notre pays. Il s'en écoule chaque jour plusieurs millions. Si les prix tournent autour de 50 centimes pièces pour les consommateurs, ils devraient baisser fortement à la rentrée, autour de 25 à 30 centimes l'unité. Les grandes surfaces se sont déjà organisées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.