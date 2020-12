Le prix du poisson va-t-il augmenter avec le Brexit ?

Et si le saint-pierre et le maquereau devenaient de plus en plus rares sur les étals de vos poissonneries ? Et si les dos de lieu noir coûtaient bien plus cher qu'aujourd'hui ? Sans accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ces espèces, présentes surtout dans les eaux britanniques, pourraient échapper aux pêcheurs français. Comment réagiraient nos compatriotes à cette éventualité ? Si certains disent être prêts à payer plus cher, d'autres proposent de se rabattre sur les poissons français. Pourtant, trouver des alternatives n'est pas forcément évident pour les professionnels. C'est notamment ce que pense Idir Zyane. Il pense que ce ne sera pas compliqué de remplacer le saint-pierre, mais pour le maquereau, ce serait impossible et les clients seront forcément pénalisés. En effet, les pêcheurs tricolores réalisent un tiers de leurs prises dans les eaux britanniques. Sans accord, il faudrait donc importer et cette opération ne serait pas sans frais. Cette situation n'arrangerait personne, car le Royaume-Uni exporte aujourd'hui 80% de son poisson vers l'Union européenne.