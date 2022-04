Le procès de la catastrophe de Brétigny s'est ouvert ce lundi

Pour la SNCF, la cause de l'accident est due à "un défaut de métallurgie". L'avocat de plusieurs victimes rétorque : "C'est indécent de dire la sécurité des passagers n'a pas été menacée alors qu'on a autant de morts et de blessés". Le cheminot en charge de la surveillance des voies à l'époque a lui préféré garder le silence. Le 12 juillet 2013 alors qu'il devait passer par la gare de Bretigny sans y arrêter, un train déraillait à 137 km/h et se fracassait sur le quai. La voie était bondée. L'accident avait fait sept morts et plus de 400 blessés. Ce jour-là, Thierry Gomez a perdu sa mère et son beau-père. "Les portes du tribunal s'ouvrent, j'espère que les questions que l'on pose depuis l'accident auront des réponses". L'enquête a révélé qu'une pièce servant à relier les rails était à l'origine du drame. Les experts la juge usée et défectueuse. L'instruction pointe des défaillances dans l'entretien des voies. Elle s'appuie sur un SMS envoyé à une collègue une semaine avant l'accident par le cheminot chargé de surveiller le site. "C'est la merde à Bretigny, ça pète dans tous les sens (...) je suis usé". Pour les victimes, la gestion de la SNCF est en cause. "Bretigny signe le fait qu'en 2013, le réseau était totalement dangereux et que les équipes de maintenance ne faisaient pas un travail suffisant pour permettre d'y faire face". Si la SNCF conteste toute défaillance, elle a néanmoins largement réformé ses mesures de sécurité suite à ce drame. TF1 | Reportage M. Guiheux, A. Guillet, R. Roi.É, G. Brenier, A. Poupon, S. Chartier, M. Kherraji