Le procès du prof de physique, inventeur arnaqueur, s’est ouvert à Nancy

Il prétendait avoir inventé une batterie révolutionnaire qui allait changer la face du monde. À Nancy, l'ancien professeur d'université André-Paul Miller comparait depuis aujourd'hui devant la justice. Le scientifique est accusé d'avoir transféré une partie des investissements sur ses comptes personnels sans démontrer l'avancée de ses travaux. Il risque jusqu'à cinq ans de prison et 500 mille euros d'amende.