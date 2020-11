Le professeur Raoult poursuivi par l’ordre des médecins : que risque-t-il ?

Adulé par certains, détesté par d'autres, son franc-parler a probablement contribué à sa notoriété. Le professeur Didier Raoult est devenu une star médiatique mondialement connue au printemps dernier. Désormais, il est poursuivi. Un collectif de médecin hospitalier, mais aussi la Société de pathologie infectieuse de langue française ont déposé plainte contre lui au Conseil de l'ordre des médecins pour non-respect du code déontologique et pour charlatanisme. En cause, l'hydroxychloroquine que Didier Raoult n'a cessé de promouvoir. Il avait déjà été auditionné cet été 2020 par une commission d'enquête parlementaire. Beaucoup plus discrètement, il a été convoqué par le conseil de l'ordre des médecins des Bouches du Rhône au début du mois de septembre. Ordre qui depuis a décidé de porter plainte contre lui auprès de sa chambre disciplinaire. Son avocat, Fabrice Di Vizio, ne s'en étonne même pas. D'ailleurs, interrogé sur ce que risque son client, il ne semble pas très inquiet.