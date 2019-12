Le projet de réforme des retraites jugé par les cheminots et les autres grévistes

Alors que les cheminots réclamaient l'abandon de la réforme des retraites, Édouard Philippe a proposé la disparition des régimes spéciaux pour les salariés nés après 1985. Une annonce qui a mécontenté les agents de la SNCF. 15,5% d'entre eux ont fait grève aujourd'hui, dont 77% des conducteurs. Le compte n'y est pas non plus du côté de l'UNSA Ferroviaire et de SUD-Rail. Comment ont réagi les grèvistes des autres secteurs ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.