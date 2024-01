Le projet immobilier qui divise à Villard-de-Lans

Dans la vidéo en tête de cet article, à la place de ce parking, un complexe hôtelier de haut standing à 96 millions d'euros, pourrait voir le jour. Mais dans cette station de seulement 4 200 habitants, le projet divise. Ce dernier prévoit une centaine d'appartements, avec piscines, restaurants, crèches et espaces bien être. Derrière cet investissement colossal, il y a Tony Parker, déjà implanté à Villard-de-Lans (Isère). La station située à 45 minutes de Grenoble est aujourd'hui noire de monde. En plus du trafic routier, une étude environnementale soulève la question de la ressource en eau qui inquiète l'association "Vercors Citoyens" opposée au projet. Face à la polémique que suscite ce complexe, à peine dessiné, des efforts ont déjà été apportés au projet initial, comme l'explique Marie-Sophie Obama, présidente déléguée de Infinity Nine Mountain, dans le JT de 20H de TF1. Le complexe devrait ouvrir toute l'année et attirer une nouvelle clientèle. De quoi pallier le manque de neige qui touche la station située à 1 100 m d'altitude. Le maire en est convaincu. Mais il faudra encore attendre au moins un an avant que les promoteurs ne déposent un permis de construire. TF1 | Reportage S. Agi, S. Thizy