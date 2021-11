Le pronom "iel" intègre l’édition en ligne du Petit Robert

Nous vous avons soumis "iel", le nouveau mot de trois lettres entré dans le dictionnaire. Il s'agit d'une contraction du il et du elle. Le Robert en ligne nous apprend que ce pronom neutre est employé pour évoquer une personne quel que soit son genre. Un mot rare utilisé par ceux qui ne se retrouvent ni dans le genre masculin ni dans le féminin. Le mouvement vient tout droit des Etats-Unis, où le pronom neutre "they" est couramment utilisé. De plus en plus d'Américains précisent sur les réseaux sociaux, leur CV et les signatures de leur mail le genre par lequel ils souhaitent être désignés, masculin, féminin ou neutre. Même la vice-présidente Kamala Harris a affiché les pronoms "she/her" ou "elle" sur son compte twitter. En France, l'usage se répand, mais il reste très marginal. En outre, les règles d'accord pose question puisqu'il s'agit d'un pronom neutre. Alors, faut-il dire iel est beau ou iel est belle ? Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a vivement réagi sur le sujet. À ses yeux, le pronom iel ne peut être enseigné aux élèves. Face aux critiques, Le Robert se dit dans son rôle. Il considère que "définir les mots qui disent le monde, c'est aider à mieux le comprendre". T F1 | Reportage M. Croccel, M. Stiti, B. Lachat.