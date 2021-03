Le protoxyde d’azote, troisième drogue la plus consommée par les jeunes

Il était quinze heures quand nous patrouillions avec la police municipale de Wattrelos, à la recherche de consommateur de protoxyde d'azote. Des capsules grises qui servent habituellement à recharger les siphons à crème chantilly. Mais leur usage est détourné en gaz hilarant consommé à l'aide de ballons. Et malgré un arrêté municipal pris il y a un an et demi pour interdire la vente de ces capsules dans la commune, on a réalisé des saisies record. En plus des capsules grises, les agents de la police ramassent de plus en plus des bonbonnes d'un litre. Mais où peut-on en trouver ? À Roubaix, les capsules sont en vente libre dans les rayons des épiceries et des supérettes. Certaines boutiques vont plus loin et font même de la publicité pour un usage détourné, affichée jusque sur leurs vitrines ou leur compte Snapchat avec des ballons pour inhaler. Pour tenter de lutter face à ce phénomène, beaucoup ont décidé de faire de la prévention, "notamment avec la réalisation de deux vidéos. Nous avons organisé des conférences en réunissant 270 délégués de collèges et de lycées pour les sensibiliser aux risques", explique Christian Belpaire, directeur de la prévention, de la sécurité et de la tranquillité publique de la ville de Roubaix.