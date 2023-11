Le quotidien chamboulé par les crues dans le Pas-de-Calais

Revenir chercher quelques affaires et découvrir encore les ampleurs des dégâts. Une semaine après la crue, les habitants de Montreuil-sur-Mer ont un sentiment de lassitude. Il est difficile de se changer les esprits pour Julien, boulanger. La boutique est sous l'eau, il ne peut plus travailler. Essayer de retrouver une vie normale, c'est impensable pour Vanessa. Elle loge depuis vendredi dans un gîte avec son compagnon et ses quatre enfants. Les enfants ont pu sauver leurs affaires de cours, mais ils ne pensent qu'aux inondations. Dans 279 communes, les écoles resteront fermées, demain 14 novembre. De nombreuses routes sont toujours inaccessibles. C'est une situation qui pénalise aussi l'épicerie "Proxi", que l'on a visité, car il est impossible de recevoir de nouvelles marchandises. Isabelle Meurot, la gérante, nous explique que les stocks sont vides, qu'il faut que l'épicerie se fasse livrer, au risque de devoir bientôt fermer ses portes. C'est déjà le cas de nombreux commerces dans les alentours. TF1 | Reportage L. Cloix, J. Clouzeau, J.F. Drouillet