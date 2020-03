Le quotidien d’une famille de soignants

De retour chez elle, une manipulatrice en électroradiologie s'interdit les tâches ménagères de peur de contaminer son mari et ses enfants. La solitude, un poids supplémentaire pour cette soignante, épuisée. Comme elle, ils sont nombreux à changer leurs habitudes à la maison pour ne prendre aucun risque. Depuis le début de l'épidémie, un autre aide-soignant de nuit se désinfecte avant de rentrer chez lui.