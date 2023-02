Le recyclage prend de la bouteille !

Cela fait sept ans que ce restaurant ne jette plus les bouteilles dans la poubelle à verre. Gauthier Decarne et Victoire les récupèrent pour en faire des verres à eau ou à cocktail, des cocotiers, ou encore des vases. Cette idée leur est venue après une soirée bien arrosée. Gauthier, étudiant en théâtre et Victoire dans le commerce, ne se doutait pas qu’ils venaient de lancer leurs activités professionnelles. Aujourd’hui, ils emploient 22 personnes et comptent des dizaines de fournisseurs à travers le pays. Voici comment un déchet devient un objet conçu pour durer. Chaque bouteille à une histoire, une forme, une couleur, qui va déterminer son utilité. La partie haute des bouteilles est concassée, puis fondue dans des moules en forme de bouteilles. Ici, rien ne se perd. Tout se recycle, de la demi-bouteille aux Melchior et ses 18 litres. Ces produits sont vendus en majorité aux particuliers, mais aussi à de grandes marques qui représentent 30 % de leurs activités. L’aventure continue aujourd’hui dans cette café boutique, dans le centre de Lille, où les clients viennent autant pour le contenant que le contenu. Depuis 2016, 45 000 tonnes de verre ont ainsi été recyclées, soit près de 500 000 bouteilles qui ont pu trouver une seconde vie. TF1 | Reportage J. Roux, U. Zabala, M.H. Astraudo