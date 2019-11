Le retour à l'état sauvage des Salins-de-Giraud en Camargue

Il aura fallu huit ans pour que la végétation colonise à nouveau les Salins-de-Giraud, après la fin de l'exploitation industrielle du sel sur ces terres. Une partie des salins a été progressivement vendue au Conservatoire du littoral, créant en 2012 cette nouvelle zone protégée. L'objectif est de décloisonner ces terres, permettre un écoulement plus naturel de l'eau et restaurer les milieux naturels. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.