Le retour du loup en Seine-Maritime : une première depuis plus d’un siècle

Il n'y a plus de doute, c'est un loup gris qui est responsable de la trentaine d'attaques des troupeaux en Seine-Maritime. Les éleveurs sont inquiets. Aperçu dans les bois alentours à la mi-avril, l'animal a récemment été signalé près de Dieppe. Du jamais vu depuis plus d'un siècle. Sur notre territoire, ils sont nombreux à s'émanciper de leur meute depuis le Sud-est en parcourant des centaines de kilomètres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.