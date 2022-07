Le retour du masque obligatoire dans les transports ?

Le port du masque sera désormais obligatoire à partir du 11 juillet pour quiconque voudra prendre les transports en commun dans Nice et sa métropole. Un geste que l'on voudrait pourtant avoir oublié. Avec cette mesure, le maire de Nice va plus loin que les recommandations du gouvernement et veut sans doute anticiper l'arrivée massive des vacanciers. D'autant que les tramways et le bus sont déjà bien bondés. Entre les pour ou contre, il y a aussi désormais ceux qui s'adaptent en fonction du risque. En métropole, les Alpes-Maritimes font partie des treize départements où le taux d'incidence a d'ores et déjà dépassé les 1 000 cas pour 100 000 habitants. Dans le Finistère, chacun constate aussi autour de soi la reprise de l'épidémie. Dans cette pharmacie, la moitié des tests est positif. La demande de vaccin repart, elle aussi, à la hausse. Une nouvelle vague a sorti de son lot d'incertitude et d'inquiétude. Dans un restaurant, la prévention est au menu. Face à cette reprise, les épidémiologistes, eux, insistent sur l'importance d'un rappel de la vaccination pour les personnes les plus fragiles. T F1 | Reportage S. Pinatel, K. Berg