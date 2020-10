Le retour surprise du castor dans les Hauts-de-France

Après 150 années d'absence, il paraît que le castor serait de retour dans le Nord de l'Hexagone. L'une de nos équipes est partie de nuit pour suivre les traces du premier rongeur d'Europe dans le canal de Roubaix. Pourtant, il y a fort longtemps, le castor préférait sortir la journée. Mais nos ancêtres l'ont tellement chassé qu'il est devenu aujourd'hui un animal nocturne. Dans le Nord, le castor a choisi la ville pour survivre comme le prouvent les indices qu'il laisse tout près des habitations le long du canal de Roubaix. Plus récemment, le rongeur a également opté pour la pleine nature. Une autre espèce de castor se serait ainsi installée sur le site exceptionnel du Val-Joly où cohabitent des centaines d'espèces animales et végétales. Protégé depuis cinquante, le castor européen recolonise petit à petit son habitat naturel. Bien qu'il soit un rongeur, le castor n'est pas un démolisseur. Lorsqu'il abat des arbres, il favorise le développement de clairières et la pousse de végétaux. Dans le monde animal, l'espèce est celui qui modifie le plus le paysage. Il est aussi celui qui a le plus grand effet bénéfique sur son environnement. Un barrage de castor permet d'augmenter de 40% la population de poissons du cours d'eau sur lequel il est construit.