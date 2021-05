Le rétrofit, la tendance qui donne une seconde vie aux vieilles voitures et deux-roues

Vous êtes-vous déjà imaginé au volant d'une vieille 4L ou d'un Solex, silencieux l'un et l'autre, mus par un moteur électrique. Que préférez-vous entre le vrombissement d'une vieille Fiat 500 et le silence d'une 2CV des années 70 ? En remplaçant le moteur thermique par un moteur électrique, vous pouvez aujourd'hui donner une seconde vie à vos modèles qui ne sont pas de toute première jeunesse. Dans ce garage à Cassis (Bouches-du-Rhône), les 2CV sont transformées et homologuées en seulement trois jours. On y retire le moteur thermique pour laisser la place au moteur électrique. Le coût de l'opération avoisine les 14 000 euros. Mais la facture tombe à 9 000 euros avec les aides de l'État et de la région. Une solution qui existe aussi pour les deux-roues. À Montreuil (Seine-Saint-Denis), des professionnels qualifiés peuvent convertir des véhicules modernes et anciens. Pour électrifier son vieux Solex, ce client va recevoir une aide de l'État. Au lieu de payer 1 600 euros, il n'en débourse que 500 euros. "Pour acheter un vélo électrique à peu près équivalent, il fallait que je sorte de mes poches 1 000 euros", précise-t-il. Alors que de plus en plus de centres-villes interdisent à la circulation les véhicules les plus polluants, cette start-up anticipe une forte demande. "D'ici 2024, huit scooters sur dix ne pourront plus circuler dans les centre-villes en France. Donc, c'est vraiment important de trouver des solutions pour pouvoir continuer à rouler avec", explique Victor Breban, cofondateur - NOIL. Une quinzaine d'entreprises s'est spécialisée dans le "rétrofit" chez nous : deux roues, voitures, utilitaires mais aussi camions. De plus en plus de modèles obtiennent l'autorisation de passer du moteur thermique à l'électrique.