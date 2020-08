Le rétrofit pour électrifier une voiture classique

2CV, utilitaire... Désormais, il est possible de passer à l'électrique sans changer de voiture, en remplaçant le moteur thermique par une batterie. Cette modification est appelée le rétrofit et elle se fait de plus en plus en raison de ses avantages : véhicule ultra-silencieux, coût divisé par 10 sur 100 km... Nous nous sommes rendus à Grenoble pour vous montrer comment ça fonctionne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.