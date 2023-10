Le rêve en bleu de Kaïs

C'est l'histoire d'un enfant de sept ans qui découvre un stade vraiment très grand. Kaïs Mekhinini a gagné un concours. Dans quelques minutes, à l'entrée des équipes sur le terrain, il touchera du doigt sa récompense, "donner la main à Charles Ollivon, le capitaine de l'équipe", affirme-t-il. C'est un rêve pour ce petit garçon, car dans sa chambre, le rugby est partout, absolument partout. La victoire, Kaïs la porte autour du cou avec ses innombrables médailles. Mais voici ce qui compte le plus pour lui. "son maillot". Au Club des Angles près d'Avignon, l'entraîneur de Kaïs, c'est Patrick Locci, son grand-père. "Dès qu'on est ensemble, surtout avec moi, il ne parle que de rugby et il veut y aller", raconte-t-il. Kaïs aime gagner et aujourd'hui, 6 octobre, c'est la tenue officielle pour accompagner les Bleus sur le terrain qu'il vient d'avoir. Dans quelques minutes, ce ne sera plus une répétition. Kaïs lâchera la main de son grand-père pour prendre celle de Charles Ollivon, avec l'envie de crier devant 60 000 personnes "Allez les Bleus !" TF1 | Reportage S. Millanvoye, S. Iorgulescu