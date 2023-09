Le roi et la reine arrivent à Versailles

On attend plus que le roi Charles III et son épouse Camilla. Le président de la République et son épouse Brigitte Macron vont venir les accueillir sur le tapis rouge. La Garde républicaine est en place pour cet accueil. Ensuite, ils vont rejoindre les cent soixante invités qui sont arrivés depuis une heure, pour ceux qui sont arrivés en premier. Avant le dîner, il y aura un récital de violon du violoniste suédois Daniel Lozakovich dans la chapelle royale. Le grand dîner aura lieu dans la galerie des Glaces, l'un des lieux les plus symboliques et plus majestueux offerts en l'honneur du roi Charles, en hommage à la fois à la reine Élisabeth qui s’y est rendue à trois reprises et au traité de Versailles qui symbolise l'amitié franco-britannique. C'est la première visite de Charles III en tant que souverain britannique. L'amitié franco-britannique est bien représentée. L'Entente cordiale signée en avril 1904 est déjà en centenaire. On va fêter dans quelques mois son 120e anniversaire. À sa descente de la voiture, le roi Charles III et sa femme sont accueillis par le président Emmanuel Macron et sa femme. TF1 | Duplex B. Augey