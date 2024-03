Kate atteinte d'une cancer : le Royaume-Uni derrière sa princesse

C'est la fin de deux mois d'incertitude. Depuis une opération de la princesse Kate en janvier dernier, personne ne se doutait qu'elle souffrait d'un cancer, les Anglais sont sous le choc. "C'est dévastateur pour chacun d'entre nous, tout le pays se sent triste", estime une Anglaise. "Un cancer à un si jeune âge, je crois que personne ne s'y attendait", dit un autre. C'est d'ailleurs pour rester à l'abri des regards que la princesse se repose à Windsor. Dans une vidéo filmée depuis le jardin de sa résidence, elle demande le respect de son intimité. Combien de temps va durer cette absence ? Le palais de Kensington, en charge de sa communication, annonce que son époux, le prince William, se tiendra à ses côtés et sera donc moins présent dans la vie publique. Charles III, lui aussi atteint d'un cancer, ne s'est pas montré depuis plus d'un mois. Dans ces conditions exceptionnelles, les Anglais s'attendent à voir la reine Camilla ainsi que la sœur du roi, la princesse Anne, prendre une place plus importante dans la représentation de la famille royale. TF1 | Reportage B. Christal, S. Humblot, R. Roiné