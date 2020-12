Le Royaume Uni est le premier pays occidental à autoriser le vaccin contre le Covid

Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à valider le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Dans ce pays où 59 000 personnes sont décédées du coronavirus, 50 hôpitaux seront mobilisés dès la semaine prochaine pour vacciner. Selon le ministre de la Santé britannique, ce n'est pas la seule mesure. Un incroyable défi logistique, à l'image de ce qui a été fait pour tester massivement la population. L'armée britannique est à nouveau mobilisée pour installer des centres de vaccination dans des stades ou encore dans des centres de conférence. D'ici à la fin de la semaine, 800 000 doses du vaccin vont être acheminées depuis le siège de Pfizer en Belgique jusqu'au Royaume-Uni. Elles doivent être conservées à moins 70°. Les toutes premières injections seront réservées aux résidents des maisons de retraite, aux soignants et aux plus de 80 ans. Dans les rues de Londres, la nouvelle est saluée par la population. Quatre Britanniques sur cinq se disent prêts à se faire vacciner contre le Covid-19. L'arrivée imminente de ce vaccin fait espérer que le deuxième confinement soit bien le dernier.