Le Sacré-Cœur comme vous ne l'avez jamais vu !

Trop souvent, on pense connaître le Sacré-Cœur, son dôme immaculé, sa vue imprenable sur Paris, une basilique de carte postale. Si familière qu'on la photographie parfois sans prendre le temps de la regarder. "C'est le symbole de l'amour, mais aussi de la foi", "C'est le lieu le plus iconique de Paris à part la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et le musée de Louvre". Mais allons plus loin par-delà les circuits balisés qu'empruntent les millions de touristes, forcément en admiration devant la mosaïque du Christ, la plus grande de France. Nous avons eu le privilège d'effectuer une visite confidentielle accompagnée de la communauté religieuse qui vit entre les murs jour et nuit. Le père Stéphane Esclef est l'unique gardien des clés. Aujourd'hui recteur, il n'avait pourtant pas vocation à devenir homme de foi. Exceptionnellement, il nous emmène en coulisses et nous accorde le droit de gravir les 300 marches qui mènent au toit. Dehors, en levant les yeux, le dôme, comme nul ne le voit jamais, et à l'abri du campanile, un trésor de 18 tonnes, la plus grosse cloche de France, la "Savoyarde". Arrivant en haut, en admirant le panorama, il est difficile d'imaginer que l'édifice vient tout juste d'être classé au monument historique, un siècle et demi après sa construction. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. De Araujo, F. Agnès, Q. Trigodet