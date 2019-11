Le safran, l'épice la plus chère du monde

Le safran est l'épice la plus chère au monde, avec 30 000 euros le kilogramme. Pour chaque gramme, il faut cueillir minutieusement 200 fleurs à la main. Inde, Iran, Maghreb... Cette épice invite au voyage. Pourtant, elle est présente dans le sud de l'Hexagone depuis 2 000 ans, importée par les Romains. Dans le Gard, la récolte vient de commencer. Nos reporters ont assisté à l'évènement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.