Le sandwich : jamais en panne d'idées pour se renouveler

Le sandwich le plus vendu de la boulangerie The French Bastards est le pain au charbon végétal, roquette et poulet croustillant à l'intérieur. Ce n'est pas la seule originalité dans la vitrine, on a aussi le sandwich au caviar d'aubergine, aux courgettes, mais aussi aux dindes fumées et oignon grillé. Tout cela au prix de 7,90 euros. La concurrence est rude face aux restaurants à midi. Emmanuel Gunther, gérant de la boulangerie, a même osé toucher au sacré jambon-beurre. Les clients sont prêts à tenter l'expérience. Les nouveautés dynamisent la vente de sandwich. Le chiffre d'affaires du marché a augmenté de 11% en 2023. Les boulangeries traditionnelles s'adaptent également. Près de Lille, il y a aussi beaucoup d'audace avec des spécialités de la région et des mélanges plutôt inattendus. À la boulangerie Aux Pains d'Olivier, c'est une nouvelle recette tous les quinze jours. C'est une façon de fidéliser les clients, d'après le responsable, Alexis Delattre. Pour que le sandwich ne soit jamais ennuyeux, la profession aimerait généraliser la recette sur mesure. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, T. Copleux